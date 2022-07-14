В Гаити число погибших в конфликтах банд за неделю составило около 90

По меньшей мере 89 человек стали жертвами конфликтов преступных группировок в Гаити за неделю.

По меньшей мере 89 человек стали жертвами конфликтов преступных группировок в Гаити за неделю.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на данные правозащитников.

Отмечается, что еще 16 человек пропали без вести. С середины прошлой недели в столице Гаити - городе Порт-о-Пренс - усилились столкновения банд, контролирующих эту зону. Несколько сотен местных жителей оказались заблокированы в своих домах.

Структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.