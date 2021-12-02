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В ФРГ собираются ввести ограничения для непривитых по всей стране

В ФРГ собираются ввести ограничения для непривитых по всей стране Власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 08:18
В ФРГ собираются ввести ограничения для непривитых по всей стране

Власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду портал Focus Online.

Он ссылается на проект решения, подготовленный к переговорам 2 декабря об ужесточении мер на фоне четвертой волны пандемии. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в ближайшие дни займет ее место.

Предполагается, что непривитым разрешат встречаться только в небольшой компании - максимум с двумя другими гражданами из другого домохозяйства. На детей правило не распространяется.

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек. Цель - сделать 30 млн прививок до конца декабря.

Также власти предлагают как можно скорее определиться с тем, вводить обязательную вакцинацию против ковида, или нет. Шольц уже выступал в пользу этого шага.

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