Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 22:36
    В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии

    В ФРГ провалились испытания новой безопасной системы цифровой радиосвязи для военных.

    Как передает Report, об этом сообщил Spiegel со ссылкой на Минобороны Германии и собственные источники.

    Издание называет оснащение армии разработкой одним из важнейших проектов бундесвера. Однако, как выяснили журналисты, с ним наблюдаются серьезные проблемы.

    "Практическое испытание в мае было прервано, новые системы объявлены "непригодными для войск". В министерстве царит волнение, поскольку амбициозный график внедрения цифровой радиосвязи может быть сорван", - говорится в публикации.

    Журнал пояснил, что проект должен заменить систему аналоговой радиосвязи, используемую военными Германии еще с 1980-х годов, цифровыми системами Rohde & Schwarz, стоимость которых оценивается в несколько миллиардов евро. Планируется, что одна из дивизий сухопутных войск ФРГ должна быть переоснащена к концу 2027 года.

    Однако во время майских испытаний выяснилось, что пользовательский интерфейс разработки настолько сложен, что у военнослужащих возникли трудности с ее использованием.

    "Получалось создавать радиосети с несколькими участниками только медленно и с трудом. Попытка командира одного из танковых подразделений сменить машину и быстро подключиться к ее радиосети не увенчалась успехом", - пишет Spiegel, добавив, что на учениях наблюдались сбои даже с телефонной связью.

    Минобороны ФРГ цифровая связь Spiegel

    Последние новости

    22:56

    Министр энергетики США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    22:54

    НАТО усилит наблюдение в Балтийском море после инцидентов с БПЛА в Дании

    Другие страны
    22:43

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    22:36

    В ФРГ провалились испытания новой разработки для армии

    Другие страны
    22:24

    Эрдоган: На Генассамблее ООН приняты важные решения по Палестине

    В регионе
    22:09

    Каллас: ЕС требует возобновить грузоперевозки на границе Палестины и Иордании

    Другие страны
    22:02
    Фото

    В Зангилане и Джебраиле почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    21:58
    Фото
    Видео

    Euronews подготовил репортаж о выступлении президента Ильхама Алиева на 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    21:49

    Лавров: США и РФ проведут очередной раунд переговоров по работе посольств

    В регионе
    Лента новостей