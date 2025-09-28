Almaniyada hərbi radiorabitə sisteminin sınaqları uğursuz olub
28 sentyabr, 2025
- 01:26
Almaniyada hərbçilər üçün yeni təhlükəsiz rəqəmsal radiorabitə sisteminin sınaqları uğursuzluqla nəticələnib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Spiegel" Almaniya Müdafiə Nazirliyinə və öz mənbələrinə istinadən xəbər yayıb.
Nəşr ordunun inkişafla təchiz edilməsini Bundesverin ən mühüm layihələrindən biri adlandırıb. Lakin jurnalistlər bunun ciddi problemlər yaşadığını aşkarlayıblar.
"May ayında praktiki sınaqlar dayandırıldı və yeni sistemlər qoşunlar üçün yararsız elan edildi. Nazirlik narahat vəziyyətdədir, çünki rəqəmsal radio rabitəsinin tətbiqi ilə bağlı iddialı qrafik pozula bilər", - nəşr qeyd edib.
Jurnal izah edib ki, layihə 1980-ci illərdən bəri alman hərbçiləri tərəfindən istifadə olunan analoq radio sistemini bir neçə milyard avro dəyərində qiymətləndirilən "Rohde & Schvarz" rəqəmsal sistemləri ilə əvəz etməlidir. Almaniya Quru Qoşunlarının bölmələrindən birinin 2027-ci ilin sonuna qədər yenidən təchiz edilməsi planlaşdırılır.
Lakin may sınaqları zamanı məlum oldu ki, sistemin istifadəçi interfeysi o qədər mürəkkəbdir ki, hərbi qulluqçular ondan istifadə etməkdə çətinlik çəkirdilər.
"Bir çox iştirakçı ilə tədricən və çətinliklə radio şəbəkələri yaratmaq mümkün oldu. Tank bölmələrindən birinin komandirinin avtomobili dəyişdirmək və qısa zamanda radio şəbəkəsinə qoşulmaq cəhdi uğursuz oldu", - "Spiegel" yazır. Nəşr əlavə edib ki, təlimlərdə telefon rabitəsində də uğursuzluqlar olub.