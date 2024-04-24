В ФРГ начался апелляционный процесс по спору между Adidas и Nike

Апелляционный процесс по спору между производителями спортивных товаров Adidas и Nike из-за полосок на товарах американского бренда начался в Германии.

Апелляционный процесс по спору между производителями спортивных товаров Adidas и Nike из-за полосок на товарах американского бренда начался в Германии.

Как передает Report , об этом сообщила газета Die Zeit.

По ее информации, поводом для спора послужили три параллельные полоски - известная торговая марка компании Adidas. В 2022 году производитель обнаружил аналогичные полосы на товарах американского бренда. Компания Adidas подала в суд на Nike, обвиняя производителя в нарушении авторских прав, так как посчитала, что несколько спортивных брюк Nike с двумя или тремя полосками напоминают ее дизайн. В сентябре 2022 земельный суд Дюссельдорфа вынес постановление, запрещающее Nike продажу в Германии пяти моделей брюк.

Год спустя, в сентябре 2023 года, суд подтвердил решение, однако Nike обжаловала его, расценив доводы Adidas касательно рисунка полос слишком буквальными, поскольку дизайн был "очень распространенный и простой". В компании отметили, что большое количество производителей украшали спортивные брюки по бокам полосками, по этой причине дизайн с их использованием не указывает на принадлежность товара конкретному бренду.

Ожидается, что решение будет вынесено 28 мая.