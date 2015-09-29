В Европу с начала года прибыли более 520 тысяч мигрантов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ С начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 522 тысячи 134 мигранта и беженца. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Женеве в Международной организации по миграции (МОМ).

Больше всего мигрантов и беженцев приняла Греция - 388 тысячи 324 человека. В Италию прибыл 130 тысяч 891 человек. В Греции большинство прибывших составляют сирийцы (175 тысяч 375) и афганцы (50 тысяч 177), в Италии - эритрейцы (30 тысяч 708) и нигерийцы (15 тысяч 113).

По данным МОМ, с 17 сентября число мигрантов и беженцев увеличилось в Европе почти на 49 тысяч человек. 2 тысячи 892 человека погибли в море при попытке добраться до Старого Света.