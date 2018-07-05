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    В Европарламенте проголосуют за процедуру проверки приезжающих из безвизовых стран

    Ввести процедуру планируется с 2021 года

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Европарламент предлагает ввести процедуру проверки путешественников, прибывающих в страны Евросоюза без визы.

    Как передает Report со ссылкой на "Известия", голосование по этому вопросу назначено на 5 июля.

    Речь идет о проверке через систему European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), целью которой является выявление "преступников, террористов и других людей, представляющих угрозу для Евросоюза".

    Ввести процедуру планируется с 2021 года.

    Представительница Венгрии в Европарламенте Кинга Гал заявила, что проверки не должны доставить неудобств обычным путешественникам. По ее словам, это будет легкая процедура, которую можно выполнить онлайн до поездки.

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