В Европарламенте проголосуют за процедуру проверки приезжающих из безвизовых стран

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Европарламент предлагает ввести процедуру проверки путешественников, прибывающих в страны Евросоюза без визы.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", голосование по этому вопросу назначено на 5 июля.

Речь идет о проверке через систему European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), целью которой является выявление "преступников, террористов и других людей, представляющих угрозу для Евросоюза".

Ввести процедуру планируется с 2021 года.

Представительница Венгрии в Европарламенте Кинга Гал заявила, что проверки не должны доставить неудобств обычным путешественникам. По ее словам, это будет легкая процедура, которую можно выполнить онлайн до поездки.