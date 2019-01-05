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    В Эстонии отменили обучение на русском языке

    Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Вопрос о переводе русских школ на эстонский язык уже давно решен.

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

    «Мы фактически приняли это решение, хотя о нем и не говорили, потому что в Эстонии не готовят учителей для русских школ», – сказала она.

    По словам главы Эстонии, детям нетитульной национальности выбор не представляется. Они будут учиться в эстоноязычных школах по умолчанию.

    Такие меры, как говорит Кальюлайд, необходимы для того, чтобы дети чувствовали себя равными относительно друг друга.

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