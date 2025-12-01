В ЕС заявили о возможности участия Турции в SAFE

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    01 декабря, 2025
    Еврокомиссия получила планы по проектам и расходам от всех 19 стран ЕС, подавших заявки на участие в оборонной программе SAFE (Security Action for Europe) стоимостью в 150 млрд евро, 15 из них включили в свои предложения и участие Украины.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье.

    Он отказался назвать страны ЕС, отказавшиеся действовать совместно с Украиной и с какими-либо третьими странами за пределами Евросоюза, сославшись на конфиденциальность информации.

    При этом, Ренье прокомментировал возможность участия Турции в оборонных проектах стран ЕС. Европейские чиновники неоднократно указывали на серьезную обеспокоенность Греции этим вопросом по разным причинам.

    И это даже несмотря на то, что другие члены Евросоюза приводят более весомые аргументы "за" : членство Турции в НАТО и ее развитую оборонную промышленность, которая в состоянии быстро выполнять военные заказы. В частности, министр иностранных дел Германии обсуждал эти вопросы в ходе визита в Афины в прошлом месяце.

    Отвечая на вопросы греческих журналистов, есть ли Турция в числе третьих стран, которые представили в ЕК свои планы в рамках SAFE, Ренье сказал, что согласно правилам, это вполне возможно.

    "Оценка предложений, помимо других критериев, касается их соответствия процентным долям 35% и 65%",- сказал он, разъяснив, что участие третьих стран не может превышать 35% в этих совместных закупках в рамках SAFE.

    При этом он, обратившись к греческой журналистке, особо подчеркнул, что речь не идет конкретно о Турции.

    Представитель ЕС также подтвердил, что переговоры с Великобританией по ее вхождению в SAFE сверх 35% порога провалились, в то время как с Канадой они успешно продвигаются. "Великобритания и Канада уже сейчас могут быть включены в национальные планы, которые мы получили от наших государств-членов, с долей до 35 %. Я не исключаю, что государства-члены могут немного скорректировать этот процент в сторону роста. Это и есть цель переговоров с ними", - сказал он.

    Программа SAFE направлена на ускорение совместных оборонных разработок и закупок в рамках Евросоюза и его ближайших партнеров.

    Aİ Türkiyənin SAFE proqramında iştirakını mümkün hesab edir
