İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Aİ Türkiyənin SAFE proqramında iştirakını mümkün hesab edir

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 18:34
    Aİ Türkiyənin SAFE proqramında iştirakını mümkün hesab edir

    150 milyard avro dəyərində SAFE (Security Action for Europe) müdafiə proqramında iştirak üçün müraciət ünvanlayan 19 Aİ ölkəsi layihə və xərclər planlarını Avropa Komissiyasına təqdim edib, onlardan 15-i öz təkliflərinə Ukraynanın iştirakını da daxil edib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin rəsmi nümayəndəsi Toma Renye bildirib.

    O, məlumatın məxfiliyini nəzərə alaraq, Ukrayna və Avropa İttifaqından kənar hər hansı üçüncü ölkələrlə birgə fəaliyyətdən imtina edən Aİ ölkələrinin adlarını açıqlamaqdan imtina edib.

    Bununla yanaşı, Renye Türkiyənin Aİ ölkələrinin müdafiə layihələrində iştirakı imkanını şərh edib. Avropa rəsmiləri dəfələrlə Yunanıstanın bu məsələ ilə bağlı ciddi narahatlığını qeyd ediblər.

    Yunan jurnalistlərin SAFE çərçivəsində Avropa Komissiyasına öz planlarını təqdim edən üçüncü ölkələr arasında Türkiyənin olub-olmadığı ilə bağlı suallarını cavablandıran Renye, qaydalara uyğun olaraq bunun tamamilə mümkün olduğunu deyib.

    SAFE proqramı Avropa İttifaqı və onun ən yaxın tərəfdaşları çərçivəsində müdafiə sahəsində birgə inkişafın və tədarükün sürətləndirilməsini nəzərdə tutur.

    Avropa İttifaqı Türkiyə SAFE
    В ЕС заявили о возможности участия Турции в SAFE

    Son xəbərlər

    19:17

    ABŞ Dövlət katibinin müavini London, Paris, Roma və Milana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:12

    Bəzi ərazilərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    19:06

    "Atletik"ə qarşı matç "Real"ın baş məşqçisi üçün həlledici ola bilər

    Futbol
    19:00

    Kallas: Niderland və Ukrayna birgə dron istehsal edəcək

    Digər ölkələr
    18:48

    Azərbaycan Ordusunun sabiq xidmət rəisinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:40

    Heydər Əliyev Fondu "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə"nin tərəfdaşı olub

    Digər
    18:36

    Zelenski və Makron Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:34

    Aİ Türkiyənin SAFE proqramında iştirakını mümkün hesab edir

    Digər ölkələr
    18:33

    Sabunçuda 11 il əvvəl törədilmiş cinayətin üstü açılıb, həbs olunan var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti