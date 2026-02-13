Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyun keçiriləcək
Komanda
- 13 fevral, 2026
- 09:04
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu gün, saat 17:00-da UNEC kollektivi "Murov Az Terminal" komandasını qəbul edəcək.
Görüş UNEC-in idman zalında baş tutacaq.
Ötən gün "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"i 3:1, "DH Volley" isə "Turan"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, XIII tura fevralın 17-də yekun vurulacaq.
