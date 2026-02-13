İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyun keçiriləcək

    Komanda
    • 13 fevral, 2026
    • 09:04
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyun keçiriləcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun növbəti matçı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün, saat 17:00-da UNEC kollektivi "Murov Az Terminal" komandasını qəbul edəcək.

    Görüş UNEC-in idman zalında baş tutacaq.

    Ötən gün "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"i 3:1, "DH Volley" isə "Turan"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib.

    Qeyd edək ki, XIII tura fevralın 17-də yekun vurulacaq.

    Qadın voleybolçular Azərbaycan Yüksək Liqası UNEC XIII tur

