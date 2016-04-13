В ЕС предложено вести более строгий учет туристов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Манюэль Вальс предлагает ввести поименный учет авиапассажиров, путешествующих в пределах Евросоюза. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, голосование в Европарламенте по этому вопросу должно пройти 14 апреля.

По мнению премьер-министра, обмен сведениями о путешествующих между странами людях поможет отслеживать боевиков, завербованных группировкой "Исламское государство" (ИГ). "Никто никогда не говорил, что эта мера предотвратит нападения. Но такой всеевропейский учет даст нам дополнительный инструмент в эффективной борьбе с терроризмом", — отмечает Вальс.

Практика учета пассажиров уже была введена в США после терактов 11 сентября 2001 года.