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    В ЕС предложено вести более строгий учет туристов

    По мнению премьер-министра Франции, обмен сведениями о путешествующих между странами поможет отслеживать боевиков, завербованных ИГ

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Манюэль Вальс предлагает ввести поименный учет авиапассажиров, путешествующих в пределах Евросоюза. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, голосование в Европарламенте по этому вопросу должно пройти 14 апреля.

    По мнению премьер-министра, обмен сведениями о путешествующих между странами людях поможет отслеживать боевиков, завербованных группировкой "Исламское государство" (ИГ).  "Никто никогда не говорил, что эта мера предотвратит нападения. Но такой всеевропейский учет даст нам дополнительный инструмент в эффективной борьбе с терроризмом", — отмечает Вальс.

    Практика учета пассажиров уже была введена в США после терактов 11 сентября 2001 года. 

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