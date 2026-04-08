В ЕС подтвердили визит Каи Каллас в Саудовскую Аравию

В Европейской службе внешних связей подтвердили визит главы евродипломатии Каи Каллас в Саудовскую Аравию 8-9 апреля.

Как передает Report, в Эр-Рияде Каллас проведет встречу с министром иностранных дел страны принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Сауда.

Кроме того, запланированы переговоры с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасимом Мухаммад аль-Будайви и другими официальными лицами.