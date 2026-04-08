Kaya Kallas Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək
Digər ölkələr
- 08 aprel, 2026
- 11:16
Avropa Xarici Əlaqələr Xidmətində Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın aprelin 8-9-da Səudiyyə Ərəbistanına səfəri təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Ər-Riyadda Kallas ölkənin xarici işlər naziri şahzadə Feysal bin Fərhan Əl Səud ilə görüş keçirəcək.
Bundan əlavə, Fars körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Casim Məhəmməd əl-Budayvi və digər rəsmi şəxslərlə danışıqlar planlaşdırılıb.
