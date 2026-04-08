    Digər ölkələr
    • 08 aprel, 2026
    • 11:16
    Kaya Kallas Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Avropa Xarici Əlaqələr Xidmətində Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın aprelin 8-9-da Səudiyyə Ərəbistanına səfəri təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Ər-Riyadda Kallas ölkənin xarici işlər naziri şahzadə Feysal bin Fərhan Əl Səud ilə görüş keçirəcək.

    Bundan əlavə, Fars körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Casim Məhəmməd əl-Budayvi və digər rəsmi şəxslərlə danışıqlar planlaşdırılıb.

    Kaya Kallas Səudiyyə Ərəbistanı Fars körfəzi
    В ЕС подтвердили визит Каи Каллас в Саудовскую Аравию
    Kaja Kallas to visit Saudi Arabia

