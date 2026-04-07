    В ЕС не стали называть сроки по новым ограничениям в отношении энергетики РФ

    • 07 апреля, 2026
    • 15:46
    Европейская комиссия заявила, что продолжает работу над поэтапным отказом от российских энергоресурсов, включая нефть и ядерное топливо, однако не определила сроки публикации новых законодательных предложений, включая ожидаемый план по нефти.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель ЕС по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

    "У меня нет даты, когда будут представлены эти предложения", - заявила представитель Еврокомиссии, добавив, что работа продолжается и политическая воля к их принятию сохраняется. По ее словам, уже действуют меры по снижению зависимости от российского газа и СПГ, а дальнейшие шаги будут распространяться на нефть и ядерную сферу.

    При этом она не подтвердила возможность публикации пакета 15 апреля, несмотря на заявления отдельных министров стран ЕС.

    Отдельно представитель ЕК подтвердила подготовку так называемого "энергетического инструментария" (toolbox) для реагирования на высокие цены на энергию в виду кризиса из-за войны в Иране. Документ находится в разработке, а сроки публикации пока не уточняются.

    "Работа продолжается, и мы сообщим о датах, как только они будут готовы", - заявила Итконен.

    В рамках обсуждаемого пакета рассматриваются вопросы структуры цен на электроэнергию, сетевых тарифов и углеродного ценообразования. Еврокомиссия подчеркивает, что меры должны быть "координированными, своевременными и целевыми" и не должны усиливать инфляцию или увеличивать дефициты бюджетов стран ЕС. Об этом на прошлой неделе, после экстренной встречи министров энергетик ЕС, заявил и еврокомиссар Дан Йоргенсен.

    В Брюсселе также указали, что значительная часть мер уже находится в компетенции национальных правительств, включая социальные тарифы для уязвимых потребителей и механизмы снижения розничных цен через программы управления спросом.

    По словам Итконен, комиссия внимательно мониторит ситуацию с поставками топлива, включая дизель и авиационный керосин, но не планирует ввод централизованных механизмов распределения.

    Поставки авиационного топлива в основном регулируются коммерческими контрактами между авиакомпаниями и поставщиками, а структура стратегических запасов отличается по странам ЕС. "Первый шаг - получить полную картину ситуации в государствах-членах", - отметила она, добавив, что любые действия должны быть согласованы на уровне ЕС.

    Еврокомиссия Европейский союз (ЕС) Отказ от российской нефти Эскалация на Ближнем Востоке Анна-Кайса Итконен
    Aİ yeni enerji tədbirləri paketi ilə bağlı müddətləri açıqlamaqdan imtina edib

    Последние новости

    16:21

    Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается

    Другие страны
    16:15

    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Внутренняя политика
    16:13

    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

    Другие страны
    16:07

    Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

    Другие страны
    16:06

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

    Бизнес
    16:05

    США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%

    Энергетика
    15:50

    Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:46

    В ЕС не стали называть сроки по новым ограничениям в отношении энергетики РФ

    Другие страны
    Лента новостей