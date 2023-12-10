В ЕС определили самую несчастную страну

Жители Болгарии оценили удовлетворение жизнью в шесть баллов из 10.

Жители Болгарии оценили удовлетворение жизнью в шесть баллов из 10.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные исследования европейского статистического агентства Евростат.

Жители Германии считают себя чуть более счастливыми. Их оценка удовлетворением жизнью — 6,5 балла. Немцы признались, что подвержены тревожности и апатии. Это состояние они связывают с проблемами в экономике и беспокойством из-за конфликта в Украине. Кроме того, в числе вопросов, которые волнуют граждан ФРГ — рост иммиграции и непопулярность политических лидеров.

Согласно проведенному исследованию, самыми счастливыми чувствуют себя жители Австрии, оценившие уровень своего удовлетворения в восемь баллов.

Одни из самых высоких показателей опрос выявил у респондентов Румынии, Польши и Финляндии. Они набрали по 7,7 балла.