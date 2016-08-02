В ЕС обеспокоены возобновлением переговоров по "Турецкому потоку"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Заявления Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта "Турецкий поток" с обеспокоенностью встретили в ЕС, поскольку его реализация увеличит зависимость Европы от российского газа. Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из них, после запуска "Турецкого потока" у России отпадет необходимость в использовании Украины для транзита газа в Европу, а иные варианты поставок газа из Каспийского региона будут перекрыты.

"Возобновленная дружба Турции и России может оказаться проблемой, если Россия намерена заменить Турцией Украину", - отметил один из европейских чиновников. Он также добавил, что Анкара заинтересована в поставках дешевого газа из России, а вот для Европы она будет выдвигать множество неудобных требований.



