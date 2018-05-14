В ЕС намерены сохранить оборонное партнерство c Великобританией после Brexit

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ ЕС намерен сохранить тесное партнерство c Великобританией в сфере обороны и безопасности после ее выхода из состава сообщества (Brexit), включая сохранение участия этой страны в Программе структурированного оборонного партнерства ЕС (PESCO).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции по отношениям с Великобританией в Брюсселе.

"Мы заинтересованы, чтобы оставаться как можно ближе друг к другу, потому что у нас общие стратегические интересы, и я не сомневаюсь, что наше будущее - это тесное партнерство и сотрудничество, - заявила она. - Что касается программы PЕSCO, то эта страна сможет принять решение о продолжении участия в ней на основании своих оценок стратегических вызовов, стоящих перед ней".

Могерини также отметила, что в рамках Brexit Великобритании предстоит "выйти из 750 различных международных соглашений", членами которых она является в составе ЕС.