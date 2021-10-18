В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

В ЕС могут разрешить вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА сегодня начало изучение заявки компании Pfizer/BioNTech на применение ее антикоронавирусной вакцины для детей в возрасте 5-11 лет.

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