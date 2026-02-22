В ЕС хотят отложить голосование по торговому соглашению с США

Европарламент должен отложить голосование по законопроекту, реализующему часть соглашения Евросоюза о трансатлантической торговле, после того как Верховный суд США отменил глобальные пошлины президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявил Politico председатель комитета по торговле ЕП Бернд Ланге.

"Полный тарифный хаос со стороны американской администрации... Условия Тернберрийского соглашения и правовая основа, на которой оно было построено, изменились. Поэтому на нашей завтрашней дополнительной встрече я предложу переговорной группе Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим надлежащую правовую оценку и четкие обязательства со стороны США", - сказал он.

Тернберрийское соглашение - это временное рамочное торговое соглашение, заключенное в июле 2025 года между администрацией США и Еврокомиссией. Оно предусматривало введение Вашингтоном 15% пошлины на товары из ЕС в обмен на отмену пошлин на американские промышленные товары. Целью этого соглашения было избежать торговой войны.

Отметим, что 21 февраля президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети, что повышает пошлины на импорт товаров из всех стран с 10% до 15%.