İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Avropa İttifaqı ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salmaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 18:38
    Avropa İttifaqı ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salmaq istəyir

    ABŞ Ali Məhkəməsi Prezident Donald Trampın qlobal tariflərini ləğv etdikdən sonra Avropa Parlamenti (AP) Avropa İttifaqının (Aİ) transatlantik ticarət sazişinin bir hissəsini icra edən qanun layihəsi üzrə səsverməni təxirə salmalıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu AP-nin Ticarət komitəsinin sədri Bernd Lanqe "Politico" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    "Amerika administrasiyası tərəfindən tam tarif xaosu hökm sürür. Ternberri sazişinin şərtləri və onun qurulduğu hüquqi baza dəyişib. Ona görə də sabahkı əlavə iclasımızda Avropa Parlamentinin danışıqlar qrupuna təklif edəcəyəm ki, biz müvafiq hüquqi qiymətləndirmə və ABŞ-dən aydın öhdəliklər alana qədər qanunvericilik işini dayandıraq", - o qeyd edib.

    Ternberri sazişi - 2025-ci ilin iyulunda ABŞ administrasiyası ilə Avropa Komissiyası arasında bağlanmış müvəqqəti çərçivə ticarət sazişidir. Saziş ticarət müharibəsindən qaçmaq məqsədilə ABŞ-nin sənaye mallarına tətbiq edilən rüsumların ləğvi müqabilində Vaşinqtonun Aİ-dən gələn mallara 15 %-lik rüsum tətbiqini nəzərdə tuturdu.

    Qeyd edək ki, fevralın 21-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp sosial şəbəkədə bütün ölkələrdən idxal olunan mallar üçün rüsumları 10 %-dən 15 %-ə qaldırdığını açıqlayıb.

    Avropa ABŞ ticarət sazişi
    В ЕС хотят отложить голосование по торговому соглашению с США

    Son xəbərlər

    19:08

    "Gəncə" Azərbaycan Kubokunun qalibi olub

    Komanda
    18:59

    "Sabah" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    18:53

    FT: Yunanıstan Avropanın yeni qaz mərkəzinə çevrilmək istəyir

    Digər ölkələr
    18:38

    Avropa İttifaqı ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salmaq istəyir

    Digər ölkələr
    18:24

    Roma Papası: Ukraynada sülh gecikdirilə bilməz

    Digər ölkələr
    18:12

    Trampın iqamətgahının ərazisinə girmək istəyən silahlı şəxs zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    18:05

    Almaniya vitse-kansleri: ABŞ tariflərindən ən çox əziyyət çəkənlər amerikalılardır

    Digər ölkələr
    17:46

    U-17 Azərbaycan çempionatında rekord sayda komanda və boksçu mübarizə aparacaq

    Fərdi
    17:33

    ABŞ ilə Fransa arasında siyasi gərginlik artır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti