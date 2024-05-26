В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

В столице Армении Ереване митинг оппозиции начался с минуты молчания по погибшим от наводнения. Как передает Report, трансляцию акции в прямом эфире ведут местные новостные порталы.

В Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, акцию протеста возглавляет лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее сообщалось, что ереванские полицейские оцепили здание правительства. Полицейские кордоны стоят у всех входов в здание на площади Республики.

МВД Армении призвало участников митинга избегать нарушений. Отмечается, что любое противозаконное действие получит соответствующую уголовно-правовую оценку.

Акции протеста против Пашиняна проходят с 20 апреля, начавшись после того, Армения и Азербайджан договорились о начале процесса делимитации границ.

Отметим, что в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В результате работ по делимитации была определена линия границы длиной 12,7 км, таким образом обеспечено возвращение Азербайджану территории четырех сел Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызыл Гаджилы (6,5 км2). 24 мая территории этих сел были взяты под контроль Государственной пограничной службы.