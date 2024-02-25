В Египте затонул паром, есть погибшие

Паром, в котором находились рабочие строительной компании, затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены.

Паром, в котором находились рабочие строительной компании, затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sada El Balad.

По информации телеканала, инцидент произошел в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Отмечается, что паром вез рабочих на строительный объект, расположенный неподалеку от места инцидента.

"Стало известно, что судно перевозило 14 рабочих, восемь их них погибли. Жители и спасатели достали из воды шесть человек", - говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, паром был небольших размеров, причиной затопления могла стать перегрузка судна.