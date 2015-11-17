В Египте задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту на А321

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Двое сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейха задержаны египетскими спецслужбами по подозрению в причастности к помещению взрывного устройства на борту российского самолета А321, потерпевшего крушение на Синае, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Было задержано 17 человек, двое из них подозреваются в оказании помощи виновным в закладке бомбы в аэропорту Шарм-эш-Шейха", - сообщает источник.

Крупнейшая катастрофа в истории российской авиации произошла 31 октября: лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что это был теракт. По его словам, исследование личных вещей и элементов самолета, экспертизы выявили следы взрывчатого вещества на А321.