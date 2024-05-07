ЦАХАЛ уничтожил три лаборатории по производству взрывчатки на Западном берегу Иордана

Израильские силовики в ходе длившейся более 20 часов контртеррористической операции в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан уничтожили три лаборатории по производству взрывчатки.

Израильские силовики в ходе длившейся более 20 часов контртеррористической операции в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан уничтожили три лаборатории по производству взрывчатки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, во время операции в Тулькарме силовики "обыскали более 60 зданий", "обнаружили и конфисковали десятки единиц оружия и военной техники", а также "задержали 6 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц", продолжили в ведомстве.

"В ходе перестрелки силовики ликвидировали вооруженного террориста", - добавили в пресс-службе, отметив, что сообщений о пострадавших среди израильских военнослужащих в ходе операции в Тулькарме не поступало.

По информации ЦАХАЛ, среди задержанных около 1 700 человек подозреваются в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Эти задержания проводятся в ходе регулярных антитеррористических рейдов на палестинских территориях.