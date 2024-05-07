О нас

ЦАХАЛ уничтожил три лаборатории по производству взрывчатки на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ уничтожил три лаборатории по производству взрывчатки на Западном берегу Иордана Израильские силовики в ходе длившейся более 20 часов контртеррористической операции в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан уничтожили три лаборатории по производству взрывчатки.
Другие страны
7 мая 2024 г. 17:23
ЦАХАЛ уничтожил три лаборатории по производству взрывчатки на Западном берегу Иордана

Израильские силовики в ходе длившейся более 20 часов контртеррористической операции в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан уничтожили три лаборатории по производству взрывчатки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, во время операции в Тулькарме силовики "обыскали более 60 зданий", "обнаружили и конфисковали десятки единиц оружия и военной техники", а также "задержали 6 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц", продолжили в ведомстве.

"В ходе перестрелки силовики ликвидировали вооруженного террориста", - добавили в пресс-службе, отметив, что сообщений о пострадавших среди израильских военнослужащих в ходе операции в Тулькарме не поступало.

По информации ЦАХАЛ, среди задержанных около 1 700 человек подозреваются в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Эти задержания проводятся в ходе регулярных антитеррористических рейдов на палестинских территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi