В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 16:13
Микроавтобус с туристами попал в ДТП между курортами Эль-Кусейр и Марса-Алам в Египте, среди пострадавших двое граждан Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету An-Nahar.
"Туристический микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем между курортами Эль-Кусейр и Марса-Алам. В результате происшествия погиб один гражданин Египта и пострадали семь человек, включая пять российских туристов и двух граждан Азербайджана. Среди раненых есть также один гражданин Германии", - пишет издание.
Как отмечает газета, пострадавшие были доставлены в центральную больницу Эль-Кусейр.
Последние новости
16:16
Объем транспортируемой по БТД транзитной нефти сократился более чем на 24%Энергетика
16:13
В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан АзербайджанаДругие страны
16:06
Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть в замок Фонтенбло под ПарижемДругие страны
16:02
Азербайджан вручил России ноту протестаВнешняя политика
15:58
Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектамИнфраструктура
15:52
Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%Энергетика
15:51
Британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика ТомасаЭто интересно
15:50
В Азербайджане аграрный сектор вырос на 1%АПК
15:44