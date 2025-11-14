В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана

Микроавтобус с туристами попал в ДТП между курортами Эль-Кусейр и Марса-Алам в Египте, среди пострадавших двое граждан Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету An-Nahar.

"Туристический микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем между курортами Эль-Кусейр и Марса-Алам. В результате происшествия погиб один гражданин Египта и пострадали семь человек, включая пять российских туристов и двух граждан Азербайджана. Среди раненых есть также один гражданин Германии", - пишет издание.

Как отмечает газета, пострадавшие были доставлены в центральную больницу Эль-Кусейр.