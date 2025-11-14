Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 16:13
    В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана

    Микроавтобус с туристами попал в ДТП между курортами Эль-Кусейр и Марса-Алам в Египте, среди пострадавших двое граждан Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету An-Nahar.

    "Туристический микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем между курортами Эль-Кусейр и Марса-Алам. В результате происшествия погиб один гражданин Египта и пострадали семь человек, включая пять российских туристов и двух граждан Азербайджана. Среди раненых есть также один гражданин Германии", - пишет издание.

    Как отмечает газета, пострадавшие были доставлены в центральную больницу Эль-Кусейр.

    Египет ДТП пострадавшие азербайджанцы

    Последние новости

    16:16

    Объем транспортируемой по БТД транзитной нефти сократился более чем на 24%

    Энергетика
    16:13

    В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана

    Другие страны
    16:06

    Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть в замок Фонтенбло под Парижем

    Другие страны
    16:02

    Азербайджан вручил России ноту протеста

    Внешняя политика
    15:58

    Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектам

    Инфраструктура
    15:52

    Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

    Энергетика
    15:51

    Британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика Томаса

    Это интересно
    15:50

    В Азербайджане аграрный сектор вырос на 1%

    АПК
    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    Лента новостей