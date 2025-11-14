Misirdə turistlər avtoqəzaya düşüb: xəsarət alanlar arasında iki azərbaycanlı var
- 14 noyabr, 2025
- 16:23
Misirdə Əl-Quseyr və Marsa Alam kurortları arasında turistlərin olduğu mikroavtobus qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar arasında iki Azərbaycan vətəndaşı var.
Bu barədə "Report" "An-Nahar" qəzetinə istinadən xəbər verir.
"Turist mikroavtobusu Əl-Quseyr və Marsa Alam kurortları arasında minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində 1 Misir vətəndaşı ölüb, 5 rusiyalı turist və 2 Azərbaycan vətəndaşı daxil olmaqla 7 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar arasında 1 Almaniya vətəndaşı da var", - nəşr yazıb.
Qeyd edilib ki, xəsarət alanlar Əl-Quseyr mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.
