    Misirdə turistlər avtoqəzaya düşüb: xəsarət alanlar arasında iki azərbaycanlı var

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:23
    Misirdə turistlər avtoqəzaya düşüb: xəsarət alanlar arasında iki azərbaycanlı var

    Misirdə Əl-Quseyr və Marsa Alam kurortları arasında turistlərin olduğu mikroavtobus qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar arasında iki Azərbaycan vətəndaşı var.

    Bu barədə "Report" "An-Nahar" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "Turist mikroavtobusu Əl-Quseyr və Marsa Alam kurortları arasında minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində 1 Misir vətəndaşı ölüb, 5 rusiyalı turist və 2 Azərbaycan vətəndaşı daxil olmaqla 7 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar arasında 1 Almaniya vətəndaşı da var", - nəşr yazıb.

    Qeyd edilib ki, xəsarət alanlar Əl-Quseyr mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

    В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана
    Tourists involved in road accident in Egypt: 2 Azerbaijani citizens among injured

