В Египте проходят президентские выборы

Голосование на всеобщих президентских выборах началось в Египте.

Голосование на всеобщих президентских выборах началось в Египте.

Как передает Report , во всех провинциях страны открылись избирательные участки, которые будут работать в течение трех дней - до 12 декабря включительно.

По данным Национального избиркома, на территории Египта для голосования организованы 10 085 избирательных участков. В выборах смогут принять участие около 67 млн граждан, имеющих право голоса. Контроль за процессом голосования осуществляют 15 тыс. судей всех уровней. Главная их задача - наблюдение за подсчетом голосов, который начнется по окончании третьего дня всеобщего голосования, то есть вечером 12 декабря.

Кандидатами на пост президента Египта являются три политика, не считая действующего главы государства Абдель Фаттаха ас-Сиси. Ни один из них не пользуется реальной поддержкой ни среди молодежи, ни других широких слоев населения. Это деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санада Ямама и возглавляющий Народно-республиканскую партию Хазем Омар.