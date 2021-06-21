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В Египте поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

В Египте поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО По меньшей мере четыре человека погибли, еще 26 пострадали в понедельник при столкновении товарного поезда с пассажирским автобусом в пригороде египетской столицы городе Хелуан.
Другие страны
21 июня 2021 г. 23:54
В Египте поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 26 пострадали в понедельник при столкновении товарного поезда с пассажирским автобусом в пригороде египетской столицы городе Хелуан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал El Watan.

Как заявил изданию министр транспорта Камель аль-Вазир, автобус с работницами местной текстильной фабрики двигался по железнодорожным путям, предназначенным для транспортировки грузов, и столкнулся с составом, перевозившим каменноугольный кокс. Начато расследование обстоятельств произошедшего, создана специальная комиссия.

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