В Египте поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 26 пострадали в понедельник при столкновении товарного поезда с пассажирским автобусом в пригороде египетской столицы городе Хелуан.

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 26 пострадали в понедельник при столкновении товарного поезда с пассажирским автобусом в пригороде египетской столицы городе Хелуан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал El Watan.

Как заявил изданию министр транспорта Камель аль-Вазир, автобус с работницами местной текстильной фабрики двигался по железнодорожным путям, предназначенным для транспортировки грузов, и столкнулся с составом, перевозившим каменноугольный кокс. Начато расследование обстоятельств произошедшего, создана специальная комиссия.