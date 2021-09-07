О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Эфиопии от голода умерли 150 человек

В Эфиопии от голода умерли 150 человек Около 150 человек умерли в августе в эфиопском штате Тыграй от голода.
Другие страны
7 сентября 2021 г. 22:42
В Эфиопии от голода умерли 150 человек

Около 150 человек умерли в августе в эфиопском штате Тыграй от голода.

Как передает Report, об этом сообщила британская медиагруппа BBC со ссылкой на заявление Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

"Запасы продовольствия в Тыграе полностью исчерпаны", - цитирует она документ. В нем указывается, что голодные смерти были зафиксированы в центральных, южных и восточных частях штата, а также в лагерях для перемещенных лиц в районе города Шир. Представители фронта также утверждают, что люди, живущие сейчас из-за продолжающегося конфликта в лагерях, "вообще не получают помощи". "Миллион человек могут умереть от голода, если люди не получат в предстоящие несколько дней столь необходимую помощь", - говорится в заявлении НФОТ. BBC отмечает, что независимых подтверждений данной информации нет.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что 5,2 миллиона человек в Эфиопии, особенно в районе Тыграй, столкнутся с голодом в следующие шесть месяцев. Организация заявила, что ей необходимо 426 миллионов долларов США для предотвращения катастрофы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Efiopiyada yüzdən artıq insan aclıqdan ölüb

Самое важное

Объявлен состав временного правительства Афганистана
Объявлен состав временного правительства Афганистана
7 сентября 2021 г. 18:59
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
7 сентября 2021 г. 14:28
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
7 сентября 2021 г. 10:00
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
6 сентября 2021 г. 17:33
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi