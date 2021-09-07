В Эфиопии от голода умерли 150 человек

Около 150 человек умерли в августе в эфиопском штате Тыграй от голода.

Около 150 человек умерли в августе в эфиопском штате Тыграй от голода.

Как передает Report, об этом сообщила британская медиагруппа BBC со ссылкой на заявление Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

"Запасы продовольствия в Тыграе полностью исчерпаны", - цитирует она документ. В нем указывается, что голодные смерти были зафиксированы в центральных, южных и восточных частях штата, а также в лагерях для перемещенных лиц в районе города Шир. Представители фронта также утверждают, что люди, живущие сейчас из-за продолжающегося конфликта в лагерях, "вообще не получают помощи". "Миллион человек могут умереть от голода, если люди не получат в предстоящие несколько дней столь необходимую помощь", - говорится в заявлении НФОТ. BBC отмечает, что независимых подтверждений данной информации нет.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что 5,2 миллиона человек в Эфиопии, особенно в районе Тыграй, столкнутся с голодом в следующие шесть месяцев. Организация заявила, что ей необходимо 426 миллионов долларов США для предотвращения катастрофы.