В Эфиопии обрушились строительные леса в церкви, погибли не менее 22 человек
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 16:39
В Эфиопии в результате обрушение импровизированных строительных лесов, установленных внутри церкви, погибли не менее 22 человек, еще 55 получили ранения.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на AlArabiya.
Инцидент произошел в городе Аретти, примерно в 70 километрах к востоку от столицы Аддис-Абебы. Местные власти сообщают, что под завалами после обрушения остаются люди.
