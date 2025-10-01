В Эфиопии обрушились строительные леса в церкви, погибли не менее 22 человек

В Эфиопии в результате обрушение импровизированных строительных лесов, установленных внутри церкви, погибли не менее 22 человек, еще 55 получили ранения.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на AlArabiya.

Инцидент произошел в городе Аретти, примерно в 70 километрах к востоку от столицы Аддис-Абебы. Местные власти сообщают, что под завалами после обрушения остаются люди.