Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 16:52
Efiopiyada kilsənin içində quraşdırılmış tikinti konstruksiyasının uçması nəticəsində ən azı 22 nəfər ölüb, daha 55 nəfər yaralanıb.
Bu barədə "Report" "AlArabiya"ya istinadən xəbər verir.
Hadisə paytaxt Əddis-Əbəbadan təxminən 70 kilometr şərqdə yerləşən Aretti şəhərində baş verib. Yerli hakimiyyət orqanları uçqundan sonra dağıntılar altında insanların qaldığını bildirir.
Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölüb
