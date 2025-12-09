В Джакарте число погибших из-за пожара в офисном здании возросло до 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара в офисном здании в столице Индонезии Джакарте.

Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на полицию.

Сообщается, что среди погибших - беременная женщина.

Продолжаются работы по тушению подара и поисковые работы. Не исключается, что число жертв увеличится.