    В Джакарте число погибших из-за пожара в офисном здании возросло до 20 человек

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 13:37
    В Джакарте число погибших из-за пожара в офисном здании возросло до 20 человек

    По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара в офисном здании в столице Индонезии Джакарте.

    Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на полицию.

    Сообщается, что среди погибших - беременная женщина.

    Продолжаются работы по тушению подара и поисковые работы. Не исключается, что число жертв увеличится.

