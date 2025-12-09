İndoneziyada yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatıb
Digər ölkələr
- 09 dekabr, 2025
- 21:04
İndoneziyanın paytaxtı Cakartada ofis binasında baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kompas TV" məlumat yayıb.
Həlak olanlar arasında hamilə qadının da olduğu bildirilir.
Şahidlərin sözlərinə görə, yanğın zamanı onlarla işçi binanın altıncı mərtəbəsində qalıb. Bildirilir ki, onlara təcili yardım ipləri vasitəsilə bir-bir binadan enməyə kömək edilib.
Son xəbərlər
21:18
Leyla Əliyeva Türkmənistanda Qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım üzrə xeyriyyə Fondunun Avaza filialının açılışında iştirak edibXarici siyasət
21:15
"Vətən qoxusu" kolleksiyasının təqdimatı keçirilibMultimedia
21:12
Foto
Qusarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olubHadisə
21:06
NİİM müşahidə edilən hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edibİnfrastruktur
21:04
İndoneziyada yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatıbDigər ölkələr
20:43
Ermənistan və Almaniya tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalayıbılarRegion
20:42
"Arsenal" Çempionlar Liqası üçün yeni futbolçu sifariş edibFutbol
20:38
Zelenski Trampa cavab verib: Seçkilərə hər zaman hazıramDigər ölkələr
20:37
Video