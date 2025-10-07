В Душанбе 10 октября состоится саммит лидеров стран СНГ

Саммит лидеров стран СНГ пройдет 10 октября в Душанбе (Таджикистан).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.

По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.

Кроме того, 9 октября в Душанбе президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут второй саммит "Центральная Азия – Россия". Они обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами.

По итогам саммита планируется принять итоговое коммюнике и план совместных действий.