    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:08
    Oktyabrın 10-da Düşənbədə MDB ölkələri liderlərinin sammiti keçiriləcək

    Oktyabrın 10-da Düşənbədə (Tacikistan) MDB ölkələri liderlərinin sammiti keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    MDB dövlət başçıları regional və qlobal təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla, beynəlxalq gündəmin aktual məsələlərini müzakirə edəcəklər. Birlik çərçivəsində siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsinə, ticari-iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsinə, həmçinin humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək.

    İclasın sonunda liderlər çoxtərəfli formatda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra sənədlər imzalayacaqlar.

    Bundan başqa, oktyabrın 9-da Düşənbədə Tacikistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Rusiya prezidentlərinin iştirakı ilə II "Mərkəzi Asiya – Rusiya" sammiti keçiriləcək. Onlar çoxşaxəli qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına dair məsələləri, eləcə də terrorizm, ekstremizm, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və digər transmilli çağırışlarla mübarizədə fəaliyyətlərin koordinasiyası ilə bağlı tədbirləri müzakirə edəcəklər.

    Sammitin sonunda yekun kommünike və birgə fəaliyyət planının qəbul edilməsi nəzərdə tutulur.

