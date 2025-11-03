Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Индии погибли не менее 24 человек

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 09:04
    По меньшей мере 24 человека погибли, 18 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в индийском южном штате Телангана.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

    В автобусе, следовавшем в столицу штата - город Хайдарабад, находилось около 70 пассажиров. Грузовик перевозил гравий. При аварии он врезался в автобус с такой силой, что часть груза просыпалась на транспортное средство, блокируя пассажиров.

    На место аварии прибыли спасательные службы. Для извлечения людей использовали экскаваторы.

    По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и потеря управления водителем грузовика.

    Hindistanda baş verən yol qəzasında azı 24 nəfər ölüb
    At least 24 killed in bus-truck accident in India

