    Hindistanda baş verən yol qəzasında azı 24 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03 noyabr, 2025
    09:17
    Hindistanda baş verən yol qəzasında azı 24 nəfər ölüb

    Hindistanın Telanqanada ştatında sərnişin avtobusunun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində azı 24 nəfər ölüb, 18 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hindustan Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Heydərabada gedən avtobusda təxminən 70 sərnişin olub.

    Hadisə yerinə xilasetmə xidmətləri cəlb olunub. İlkin məlumatlara görə, qəzanın səbəbi yük maşını sürücüsünün sürət həddini aşması və idarəetməni itirməsi olub.

    Hindistan Yol qəzası
    Video
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Индии погибли не менее 24 человек
    At least 24 killed in bus-truck accident in India

