Hindistanda baş verən yol qəzasında azı 24 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 09:17
Hindistanın Telanqanada ştatında sərnişin avtobusunun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində azı 24 nəfər ölüb, 18 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hindustan Times" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, Heydərabada gedən avtobusda təxminən 70 sərnişin olub.
Hadisə yerinə xilasetmə xidmətləri cəlb olunub. İlkin məlumatlara görə, qəzanın səbəbi yük maşını sürücüsünün sürət həddini aşması və idarəetməni itirməsi olub.
Son xəbərlər
10:29
Bu ilin I yarısında 66 nəfərə koxlear implantasiya əməliyyatı icra olunubSağlamlıq
10:23
Foto
Azərbaycan Ukrayna ilə səhiyyə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibİqtisadiyyat
10:20
Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin yeni təlim proqramına qeydiyyat başladıİKT
10:16
Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcəkSosial müdafiə
10:16
Foto
"AzInTelecom" Ağdamda ağacəkmə aksiyası keçiribİKT
10:10
Səfir: Azərbaycan Ukraynada təhsil alan tələbələrin sayına görə liderlər sırasındadırElm və təhsil
10:09
İtaliya klubunun baş məşqçisinin istefaya göndəriləcəyi gözlənilirFutbol
10:01
Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
09:44