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    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 16:30
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел

    В Украине жители сел Днепропетровской области, приграничных с Донецкой областью, эвакуируются.

    Как передает восточноевропейского бюро Report, жители выводятся из Троицка и прилегающих сел в связи с приближением линии фронта.

    Жителей двух сел на границе двух областей ежедневно эвакуируют.

    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел

    Российско-украинский конфликт Донецк (Украина) Днепропетровская область Украина
    Фото
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
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    Ukraine evacuates residents as frontline approaches Dnipropetrovsk villages

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