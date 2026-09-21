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    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 15:40
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur

    Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndlərinin sakinləri təxliyə olunur.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun bu kəndlərdə olan əməkdaşının məlumatına görə, Troitsk və yan kəndlərdən cəbhənin daha da yaxınlaşması səbəbindən sakinlər çıxarılır.

    İki vilayətin sərhədində ümumilikdə 25 kəndin əhalisi hər gün təxliyə edilir.

    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
    Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dnepropetrovsk Donetsk vilayəti
    Foto
    В Днепропетровской области Украины проводится ежедневная эвакуация жителей приграничных сел
    Foto
    Ukraine evacuates residents as frontline approaches Dnipropetrovsk villages

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