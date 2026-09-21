Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndləri təxliyə olunur
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 15:40
Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Donetsk vilayəti ilə sərhəd kəndlərinin sakinləri təxliyə olunur.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun bu kəndlərdə olan əməkdaşının məlumatına görə, Troitsk və yan kəndlərdən cəbhənin daha da yaxınlaşması səbəbindən sakinlər çıxarılır.
İki vilayətin sərhədində ümumilikdə 25 kəndin əhalisi hər gün təxliyə edilir.
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