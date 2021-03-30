В давке при прощании с президентом Танзании погибли 45 человек

Еще 37 получили ранения

Количество погибших в давке на стадионе в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе во время церемонии прощания с президентом страны Джоном Магуфули составило 45 человек, еще 37 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила танзанийская газета The Citizen со ссылкой на доклад полиции.

"Люди погибли из-за того, что многие пытались проникнуть на стадион в обход утвержденного маршрута, возникла давка", - заявил командующий специальной полицейской зоны Дар-эс-Салама Ласаро Мамбосаса.

Ранее власти города сообщали о пяти погибших.

Джон Магуфули, который был переизбран на посту президента в минувшем октябре, скончался 17 марта в больнице Дар-эс-Салама. Официальная причина смерти - проблемы с сердцем, однако танзанийский оппозиционер Тунди Лису, который первым сообщил о госпитализации главы государства, утверждает, что у Магуфули был коронавирус.

Церемонии прощания с Джоном Магуфули проходили по всей Танзании в течение шести дней. После событий на стадионе в Дар-эс-Саламе власти приняли особые меры безопасности, и в других городах удалось избежать столпотворения. Магуфуле был предан земле 26 марта в своем родном городе Чато на северо-западе Танзании.