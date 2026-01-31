В Дании у посольства США прошла акция протеста из-за ситуации с Гренландией

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Тысячи человек провели молчаливую акцию протеста у посольства США в Дании в субботу на фоне ситуации с Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По данным агентства, акцию организовала Ассоциация по поддержке ветеранов Дании в Копенгагене. Ветераны и другие участники протеста сначала собрались у цитадели Кастеллет, после чего отправились к зданию американского посольства. Затем митингующие провели пять минут молчания в память о датской армии и полиции.

    "В субботу сотни датских ветеранов, многие из которых сражались бок о бок с американскими войсками, и тысячи их сторонников провели молчаливую акцию протеста у посольства США в Копенгагене в ответ на угрозы администрации (президента США Дональда) Трампа захватить Гренландию и преуменьшение Трампом их вклада в боевые действия",- говорится в сообщении.

    Отмечается, что участники протестов также торжественно водрузили 52 датских флага перед зданием посольства США. На флагах были указаны имена 52 датских военнослужащих, погибших в Афганистане и Ираке.

    Трамп 21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.

    Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

