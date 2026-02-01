İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı aksiya keçirilib

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 02:56
    ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı aksiya keçirilib

    Şənbə günü minlərlə insan ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə əlaqədar səssiz etiraz aksiyası keçirib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, etiraz Kopenhagendəki Danimarka Veteranlarına Dəstək Assosiasiyası tərəfindən təşkil edilib. Veteranlar və digər etirazçılar əvvəlcə Kastellet qalasında toplaşıblar, sonra isə ABŞ səfirliyinin binasına doğru irəliləyiblər. Daha sonra etirazçılar Danimarka Ordusu və polisinin xatirəsi ilə beş dəqiqə sükut anları elan ediblər.

    "Çoxu Amerika qoşunları ilə birlikdə döyüşən yüzlərlə danimarkalı veteran və onların minlərlə tərəfdarı şənbə günü Kopenhagendəki ABŞ səfirliyinin qarşısında Tramp administrasiyasının Qrenlandiyanı ələ keçirmək təhdidlərinə və Trampın onların müharibə səylərinə verdiyi töhfələri azaltmasına cavab olaraq səssiz etiraz aksiyası keçiriblər", - məlumatda deyilir.

    Etirazçılar həmçinin ABŞ səfirliyinin qarşısında 52 Danimarka bayrağı qaldırıblar. Bayraqlarda Əfqanıstan və İraqda həlak olan 52 danimarkalı hərbçinin adları həkk olunub.

    Tramp 21 yanvarda NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşün Qrenlandiya ilə bağlı gələcək razılaşmanın təməlini qoyduğunu elan edib.

    Qrenlandiya Danimarka Krallığının bir hissəsidir. Lakin Tramp dəfələrlə adanın ABŞ-nin bir hissəsinə çevrilməli olduğunu bildirib. Danimarka və Qrenlandiya hakimiyyəti Vaşinqtonu adanı ələ keçirməmək barədə xəbərdar edərək, ərazi bütövlüyünə hörmət olunmasını gözlədiklərini bildiriblər.

    Danimarka Qrenlandiya Etiraz aksiyası
    В Дании у посольства США прошла акция протеста из-за ситуации с Гренландией

    Son xəbərlər

    02:56

    ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı aksiya keçirilib

    Digər ölkələr
    02:40

    Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirik

    Region
    02:07

    Macarıstanda saxlanılan cinayətkar qrupun lideri Türkiyəyə ekstradisiya olunub

    Region
    01:44

    Pezeşkian: Yaxın Şərqdə müharibə nə İranın, nə də ABŞ-nin maraqlarına uyğundur

    Region
    01:31

    ABŞ Prezidenti hesab edir ki, demokratlar daha bir şatdaun istəmirlər

    Digər ölkələr
    01:16
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olub

    Daxili siyasət
    00:57

    "Filadelfiya"nın basketbolçusu Corc 25 oyunluq diskvalifikasiya olunub

    Komanda
    00:39
    Foto

    Rusiya Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    00:19

    Azərbaycan cüdoçuları Belçikada beynəlxalq turnirin ilk günündə 7 medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti