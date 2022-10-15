В Дании призвали к усилению военного присутствия на Балтике

Датским партиям после парламентских выборов 1 ноября в будущем соглашении в области обороны следует уделить больше внимания наблюдению и усилению присутствия на Балтике.

Датским партиям после парламентских выборов 1 ноября в будущем соглашении в области обороны следует уделить больше внимания наблюдению и усилению присутствия на Балтике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщает в субботу Датское радио со ссылкой на премьера Метте Фредериксен.

"Балтийское море становится все более важным, когда мы говорим о политике обороны и безопасности. Поэтому правительство считает и рекомендует сторонам в парламенте, что в будущем оборонном соглашении большое внимание должно быть уделено Балтийскому морю, - отметила она. - Нам нужно больше знать о том, что происходит в регионе Балтийского моря. Поэтому рекомендации правительства будут заключаться в том, чтобы мы усилили наблюдение и присутствие в море и над морем".

Это предложение возникло на фоне прошествии й на газопроводах "Северный поток". ВС королевства в последние шесть месяцев также утверждали о нарушениях как воздушного пространства, так и морских границ.