В Дании полицейские застрелили возможного стрелка из кафе

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Дании сотрудники полиции застрелили мужчину, который мог устроить стрельбу в кафе и синагоге. Об этом сообщает Reportсо ссылкой на издание "Газета.Ru".

"Полиция проверяет причастность убитого к стрельбе в кафе и синагоге", — говорится в заявлении полиции.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники полиции могли напасть на след предполагаемого стрелка в кафе в центре столицы. В ходе операции они его ранили вблизи железнодорожной станции.

14 февраля в результате двух вооруженных нападений в Дании скончались два человека, пять правоохранителей пострадали. Первая атака была квалифицирована как теракт.