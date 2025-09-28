Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Дании из-за саммита ЕС закрывают воздушное пространство для гражданских БПЛА

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 17:39
    В Дании из-за саммита ЕС закрывают воздушное пространство для гражданских БПЛА

    Воздушное пространство Дании будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября в связи с проведением в Дании саммита ЕС 1 - 2 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает управление транспорта.

    "В связи с инцидентами с дронами, произошедшими за последние 24 часа, и предстоящим саммитом ЕС на всей территории Дании будет введен временный запрет на все полеты БПЛА с понедельника, 29 сентября, по пятницу, 3 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что запрет будет действовать круглосуточно. В особых случаях операторы беспилотников смогут подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов.

    Воздушное пространство закрыто в соответствии с положениями Закона о гражданской авиации, который предоставляет министру транспорта право закрыть как все воздушное пространство, так и его части, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности.

    Ранее сообщалось, что Бундесвер поможет обеспечить безопасность саммита Европейского союза (ЕС) в Дании.

    Дания беспилотники дроны запрет саммит ЕС
    Danimarkada hava məkanı mülki PUA-lar üçün bağlanacaq

    Последние новости

    18:37

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Кяпяз"

    Футбол
    18:26

    ЕС объявил о немедленном восстановлении санкций, связанных с ядерной программой Ирана

    Другие страны
    18:13

    СМИ: Британия и Украина создадут "стену дронов" для защиты НАТО

    Другие страны
    17:56

    Трамп счел возможными новые договоренности об урегулировании на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:51
    Фото
    Видео

    В Азербайджане почтили память шехидов павших за территориальную целостность страны

    Армия
    17:39

    В Дании из-за саммита ЕС закрывают воздушное пространство для гражданских БПЛА

    Другие страны
    17:22

    В Молдове организация правозащитников выявила 247 нарушений на выборах

    Другие
    16:53
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские стрелки завоевали бронзовую медаль

    Командные
    16:31

    СМИ: Украина хочет заключить мегасделку по вооружению из США на $90 млрд

    Другие страны
    Лента новостей