В Дании из-за саммита ЕС закрывают воздушное пространство для гражданских БПЛА

Воздушное пространство Дании будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября в связи с проведением в Дании саммита ЕС 1 - 2 октября.

Как передает Report, об этом сообщает управление транспорта.

"В связи с инцидентами с дронами, произошедшими за последние 24 часа, и предстоящим саммитом ЕС на всей территории Дании будет введен временный запрет на все полеты БПЛА с понедельника, 29 сентября, по пятницу, 3 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет будет действовать круглосуточно. В особых случаях операторы беспилотников смогут подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов.

Воздушное пространство закрыто в соответствии с положениями Закона о гражданской авиации, который предоставляет министру транспорта право закрыть как все воздушное пространство, так и его части, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что Бундесвер поможет обеспечить безопасность саммита Европейского союза (ЕС) в Дании.