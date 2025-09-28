İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Danimarkada hava məkanı mülki PUA-lar üçün bağlanacaq

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 18:12
    Danimarkada hava məkanı mülki PUA-lar üçün bağlanacaq

    Danimarka hava məkanı 29 sentyabr - 3 oktyabr tarixlərində bu ölkədə keçiriləcək Avropa İttfaqı (Aİ) sammiti ilə əlaqədar mülki pilotsuz uçuş aparatları (PUA) üçün bağlanacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nəqliyyat idarəsi məlumat verib.

    "Son 24 saat ərzində baş verən dron hadisələri və qarşıdan gələn Aİ sammiti ilə əlaqədar bütün Danimarka ərazisində bazar ertəsi - 29 sentyabr tarixindən cümə günü - 3 oktyabr 2025-ci il tarixinədək bütün PUA uçuşları üçün müvəqqəti qadağa tətbiq ediləcək", - məlumatda deyilir.

    Bildirilir ki, qadağa sutka boyu qüvvədə olacaq. Xüsusi hallarda pilotsuz təyyarə operatorları təcili və sosial əhəmiyyətli uçuşlarla bağlı qadağadan azad olunmaq üçün müraciət edə bilər.

    Qeyd edək ki, hava məkanı Mülki Aviasiya Qanununun müddəalarına uyğun olaraq bağlanıb. Bu qanun nəqliyyat nazirinə ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək üçün lazım olduqda həm bütün hava məkanını, həm də onun hissələrini bağlamaq hüququ verir.

    Danimarka Hava məkanı PUA
    В Дании из-за саммита ЕС закрывают воздушное пространство для гражданских БПЛА

    Son xəbərlər

    18:26

    Moldovada hüquq müdafiə təşkilatı 247 seçki pozuntusu aşkarlayıb

    Digər
    18:24

    "Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    18:23
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri gümüş medal qazanıblar

    Fərdi
    18:12

    Danimarkada hava məkanı mülki PUA-lar üçün bağlanacaq

    Digər ölkələr
    18:03

    Azərbaycan idmançısı: Beynəlxalq arenada ilk medalımdır

    Fərdi
    17:52

    Rusiyalı idmançı: "Azərbaycandan olan rəqiblər çox layiqli mübarizə apardılar"

    Fərdi
    17:45

    III MDB Oyunlarının bürünc medalçısı: Bayrağımızı digərləri sırasında dalğalandırmaq şərəfdir

    Fərdi
    17:40
    Foto
    Video

    Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbirləri keçirilib

    Hərbi
    17:37

    Rusiya yığmasının stolüstü tennisçisi: "Azərbaycan taktiki cəhətdən yaxşı hazırlaşmışdı"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti