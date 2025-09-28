ФРГ поможет обеспечить безопасность саммита ЕС в Дании на фоне инцидентов с дронами
- 28 сентября, 2025
- 14:56
Бундесвер поможет обеспечить безопасность саммита Европейского союза (ЕС) в Дании на фоне инцидентов с дронами.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал N-tv.
Неформальный саммит ЕС пройдет в Копенгагене в среду, 1 октября. Отмечается, что немецкое военное ведомство готово в ближайшее время направить "передовые силы" в датскую столицу.
Напомним, что 22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов.
В дни появления дронов в небе Дании к морской границе королевства, как указывает местная газета Ekstra Bladet, подходил большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" Балтийского флота ВМФ России.
