    ФРГ поможет обеспечить безопасность саммита ЕС в Дании на фоне инцидентов с дронами

    • 28 сентября, 2025
    • 14:56
    Бундесвер поможет обеспечить безопасность саммита Европейского союза (ЕС) в Дании на фоне инцидентов с дронами.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал N-tv.

    Неформальный саммит ЕС пройдет в Копенгагене в среду, 1 октября. Отмечается, что немецкое военное ведомство готово в ближайшее время направить "передовые силы" в датскую столицу.

    Напомним, что 22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов.

    В дни появления дронов в небе Дании к морской границе королевства, как указывает местная газета Ekstra Bladet, подходил большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" Балтийского флота ВМФ России.

