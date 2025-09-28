İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Almaniya Danimarkada Aİ sammitinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına kömək edəcək

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 16:53
    Almaniya Danimarkada Aİ sammitinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına kömək edəcək

    Bundesver pilotsuz təyyarə insidentləri fonunda Danimarkada keçiriləcək Avropa İttifaqının (Aİ) sammitinin təhlükəsizliyini təmin etməyə kömək edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə N-tv kanalı məlumat yayıb.

    Çərşənbə günü, oktyabrın 1-də Kopenhagendə Aİ-nin qeyri-rəsmi sammiti keçiriləcək. Məlumata görə, Almaniya Müdafiə Nazirliyi yaxın vaxtlarda Danimarkanın paytaxtına "qabaqcıl qüvvələr" göndərməyə hazırdır.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 22-də Kopenhagen səmasında bir neçə iri pilotsuz uçan aparat görüntülənib. Danimarka paytaxtının hava limanı təyyarələrin enişi üçün bağlı olub.

    Pilotsuz təyyarələr Danimarka səmasında peyda olanda yerli "Ekstra Bladet" qəzeti Rusiyanın Baltik Donanmasının "Aleksandr Şabalin" adlı iri desant gəmisinin (LDK) krallığın dəniz sərhədinə yaxınlaşdığını yazır.

    Danimarka Avropa İttifaqı
    ФРГ поможет обеспечить безопасность саммита ЕС в Дании на фоне инцидентов с дронами

