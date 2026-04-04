В Дамаске и его пригородах прогремели взрывы, причины пока не установлены.

Как передает Report со ссылкой на ВВС об этом сообщило Сирийское государственное телевидение.

По данным телеканала, взрывы были зафиксированы в сирийской столице и прилегающих к ней районах.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

При этом, по информации государственного телевидения Сирии, взрывы могли быть связаны с работой израильских систем противовоздушной обороны, перехватывающих иранские ракеты.