В Дамаске и его пригородах прогремели взрывы
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 10:37
В Дамаске и его пригородах прогремели взрывы, причины пока не установлены.
Как передает Report со ссылкой на ВВС об этом сообщило Сирийское государственное телевидение.
По данным телеканала, взрывы были зафиксированы в сирийской столице и прилегающих к ней районах.
Причины произошедшего на данный момент неизвестны.
При этом, по информации государственного телевидения Сирии, взрывы могли быть связаны с работой израильских систем противовоздушной обороны, перехватывающих иранские ракеты.
